Чума свиней: небезпечне захворювання зафіксували одразу в двох областях

У Полтавській та Чернівецькій областях зафіксовані чергові спалахи небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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Згідно з повідомленням, в Полтавській області на території мисливського угіддя "Вільхуватське" (Решетилівський район) було виявлено труп дикого кабана.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області 18 січня було виявлено ДНК вірусу АЧС.

Крім того, згідно з інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, в особистому підсобному господарстві (с. Грозинці, Хотинівський район) було зареєстровано захворювання і загибель свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу 18 січня було виявлено ДНК вірусу АЧС.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджені плани ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

Зазначається, що в осередках захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.

Згідно з даними з відкритих джерел, у 2017 році в Україні було зареєстровано понад 150 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.