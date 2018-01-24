Україна за рік збільшила експорт цукру майже на третину

Україна за 2017 календарний рік експортувала 598,7 тисячі тонн цукру на суму 279,9 мільйона доларів, що на 29% більше, ніж роком раніше (465,6 тисячі тонн), повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор".

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У прес-службі зазначили, що, за словами керівника аналітичного відділу асоціації Руслани Бутыло, географія експорту в 2017 році змінилася. Так, найбільшими імпортерами минулого року стали Шрі-Ланка - 69,03 тисячі тонн, Туреччина - 49,1 тис. тонн, Азербайджан - 44,9 тисячі тонн, Судан - 40,0 тисячі тонн, Лівія - 39,9 тисячі тонн, тоді як роком раніше основними країнами-покупцями були Шрі-Ланка, Грузія, Туніс, Румунія і Єгипет.

У прес-службі зазначили, що за грудень 2017 року Україна експортувала 46,6 тисячі тонн цукру. Таким чином, за 4 місяці поточного маркетингового року (МР, вересень 2017 – серпень 2018) на зовнішні ринки вже поставлено 174 тисячі тонн цукру, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого МР (343,9 тисячі тонн).

"Цей рік був не надто сприятливим для вітчизняних експортерів, адже ціни на зовнішньому ринку були нижче. Крім того, погодні умови зіграли визначальну роль в якості цукрових буряків, в результаті чого маємо низьку цукристість. Однак Україна змогла реалізувати всі заплановані контракти", - підсумувала експерт.

Зазначається, що станом на 23 січня вироблено 2,05 мільйона тонн цукру і перероблено 14,3 мільйона тонн цукрових буряків. З початку виробничого сезону працювало 46 цукрових заводів, з яких ще 3 продовжують варити цукор.

Як повідомляв УНІАН, поточний сезон цукроваріння стартував 30 серпня.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за попередній сезон цукроваріння (20 серпня 2016 - 11 січня 2017) експортували 344 тисячі тонн цукру, що у 3 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінювалася в 1,54 мільйона тонн.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тисячі тонн цукру.