В Україні можуть обмежити продаж несертифікованого домашнього м'яса

Ряд народних депутатів України (12 осіб) пропонують обмежити з 1 січня 2020 року реалізацію м'яса, отриманого в приватних подвір'ях в результаті забою на бойні без експлуатаційного дозволу, для запобігання поширенню особливо небезпечних хвороб тварин, у тому числі африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Верховної Ради тексті законопроекту №7489 від 16 січня 2018 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів щодо забезпечення простежуваності».

«Проект закону України встановлює вимоги до простежуваності харчових продуктів, підвищення відповідальності операторів ринку щодо забезпечення простежуваності, упорядкування подвірного забою тварин із метою попередження поширення особливо небезпечних хвороб тварин і проведення відбору зразків для державного контролю», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Документ також передбачає посилення умов простежуваності харчової продукції тваринного походження: за порушення вимог щодо її забезпечення пропонується запровадити штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Законопроектом передбачається, що оператори ринку повинні надавати документ, який містить повну інформацію про продукт: назва харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного матеріалу для переробки, назва і адреса потужності з виробництва та/або обороту із зазначенням номера експлуатаційного дозволу або реєстраційного номера, номер і обсяг (вага) партії, термін придатності, посилання на санітарні заходи, умови зберігання, транспортування та інші умови утримання, дата видачі, ім'я, підпис оператора ринку або уповноваженої особи, яка видала документ, та іншу інформацію, необхідну для простежуваності продукту.

На думку авторів документа, реалізація цього законопроекту не потребує додаткових фінансових видатків із державного бюджету України. Крім того, його реалізація суттєво зменшить видатки держави на проведення відбору зразків для здійснення державного моніторингу.

Зазначається, що ухвалення цього документа дозволить удосконалити систему державного контролю в сфері безпечності харчових продуктів із урахуванням вимог Європейського Союзу, запровадити чіткі заходи щодо простежуваності за переміщенням харчових продуктів тваринного походження, упорядкувати подвірний забій тварин із метою попередження поширення небезпечних хвороб тварин, а також підвищити рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, обсяг виробництва м'яса в Україні в 2017 році становить 3,26 млн тонн (у живій вазі), що на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі видатки зростуть на 5-7,5 млрд грн, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.

Згідно з даними з відкритих джерел, у 2017 році в Україні було зареєстровано понад 150 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.