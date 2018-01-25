В Україні збільшилося виробництво молочної продукції: скільки і чого виготовили за рік

Виробництво рідкого обробленого молока в Україні (без урахування окупованого Криму та частині зони АТО) у січні-грудні 2017 року становило 950 тис. тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожМолоко "від бабусь" залишається: введення нового стандарту про закупівлі відклали на півроку

Згідно з повідомленням, у грудні молокозаводи виготовили 77,5 тис. тонн молока, що на 0,7% менше, ніж місяцем раніше, і на 8,7% більше, ніж у грудні 2016 року.

Виробництво вершкового масла в звітному періоді зросло на 6,2% порівняно з січнем-груднем 2016 року – до 108 тис. тонн. Обсяг виробництва масла в грудні становив 7,4 тис. тонн, що на 5,1% нижче показника листопада поточного року і на 6,1% більше, ніж у грудні 2016 року.

За 2017 рік в Україні було виготовлено 67,2 тис. тонн сиру свіжого неферментованого, що на 3,8% більше показника 2016 року.

Також повідомляється, що в грудні було вироблено 5,6 тис. тонн сиру свіжого неферментованого (у тому числі сиру з молочної сироватки та кисломолочного сиру), що на 2,4% менше обсягів виробництва у попередньому місяці та на 2,2% більше, ніж у грудні 2016 року. Крім того, у січні-грудні 2017 року було вироблено 406 тис. тонн йогуртів та іншого ферментованого або сквашеного молока і вершків, що на 2,9% менше, ніж роком раніше. У грудні обсяг виробництва йогуртів становив 32,2 тис. тонн, що на 0,2% менше, ніж було вироблено в листопаді, і на 4,4 % більше показника грудня 2016 року.

Обсяг виробництва спредів і жирових сумішей за підсумками 2017 року становив 23,7 тис. тонн, що на 16,2% менше, ніж в 2016 році. Минулого місяця в Україні було вироблено 2,6 тис. тонн цієї продукції, що на 24,9% більше, ніж у листопаді 2017 року, і на 15,5% більше, ніж у грудні 2016 року.

Українські підприємства в 2017 році скоротили виробництво молоковмісних продуктів на 1,4% порівняно з 2016 роком – до 141 тис. тонн. У грудні порівняно з листопадом обсяг виробництва цих продуктів зменшився на 1,6%, а порівняно з груднем минулого року - зменшився на 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році виробництво молока в Україні знизилося на 4,1%, до 926 тис. тонн, вершкового масла – на 0,7%, до 101 тис. тонн спредів і жирових сумішей – на 31% до 36,2 тис. тонн, жирних сирів – на 8%, до 113 тис. тонн, йогуртів – на 1,4%, до 420 тис. тонн, молоковмісних продуктів – на 9,2%, до 141 тис. тонн, а сиру свіжого неферментованого – зросло на 3,6%, до 69,6 тис. тонн.