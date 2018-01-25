У Росії запідозрили Білорусь в поставках українського сиру

До 25% сирів, представлених на ринках Російської Федерації, можуть бути українського походження, повідомляє РБК з посиланням на Россільгоспнагляд.

Читайте такожУ Росії бульдозером знищили 38 тонн української полуниці (фото)

За словами Мелано, в Росії щорічно поставляється 150-300 тисяч тонн сиру, а значна частина цієї продукції вироблена в Україні, поставки з якої заборонені з 2016 року. Продукцію до РФ постачає Білорусь під виглядом товарів з Македонії, Ірану та інших країн.

Також повідомляється, що в жовтні 2017 року на кордоні з Білоруссю були зафіксовані партії сирів з Македонії, Китаю, Ірану та Сан-Маріно, однак ветеринарні служби цих країн заявили, що не відвантажували продукцію ані до Росії, ані до Білорусі.

"Швидше за все, мова йде про легалізацію українського сиру або білково-жирового продукту через Білорусь (зокрема, через "Белтаможсервис")", - йдеться у листі керівника Россільгоспнагляду Сергія Данкверта заступник голови Мінекономрозвитку Росії Савве Шипова.

Також повідомляється, що якщо припустити, що обсяг імпорту продуктів сирнихв 2017 році залишився на рівні 2016 року, і з урахуванням даних Россільгоспнагляду частка сироподібної продукції, виробленої в Україні, у всій категорії сирів на ринку Росії в 2017 році могла становити від 15 до 25,5%.

За даними Федеральної митної служби, Білорусь є найбільшим постачальником сиру і сирних продуктів до Росії. За підсумками 11 місяців 2017 року на неї припало понад 84% від всієї ввезеної продукції, або 119,4 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зняв санкції з російського постачальника вугілля "Южтранс".