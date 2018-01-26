Україну не покидає чума свиней - зафіксували черговий випадок

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Рівненській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, у приватному підсобному господарстві в селищі міського типу Мізоч (Здолбунівський район, Рівненська область) було зареєстровано захворювання і загибель свиней.

Повідомляється, що в осередках захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить більше 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.

Згідно з даними з відкритих джерел, у 2017 році в Україні було зареєстровано понад 150 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.