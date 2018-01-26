Україна збільшила виручку від агроекспорту майже до $18 мільярдів

Експорт до країн Азії минулого року становив 42,6% від загального аграрного експорту України, до Європейського Союзу - 32,4%, до африканських країн - 14,2%, СНД - 7,6%, США - 0,4%, інших країн - 2,8%.

Виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становить понад 17,9 мільярда доларів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника глави відомства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

Читайте такожАграрії забезпечили понад 41% українського експорту - експерт

"За результатами 2017 року експорт українських аграрних і харчових товарів показав дуже позитивні результати і становить понад 17,9 мільярда доларів. Минулого року цей показник становив 15,5 мільярда доларів. На сьогоднішній день у загальному обсязі зовнішньої торгівлі аграрною продукцією харчової частка експорту становить 79,4%", - процитувала прес-служба міністра.

Трофімцева також повідомила, що за січень-грудень 2017 року зовнішньоторговельний оборот аграрної та харчової продукції становив 22,6 млрд дол.

За її словами, трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.

"Але збільшення українського експорту відбулося не тільки завдяки даним групам продуктів. За минулий рік помітно збільшилися поставки українських перероблених харчових продуктів. Наприклад, мова йде про експорт вершкового масла, який зріс на 92,2 мільйона доларів порівняно з 2016 роком, цукру - на 49,7 мільйона доларів, солодових екстрактів, продуктів з борошна і крупи - на 48,8 мільйона доларів, бобових овочів, свіжих чи охолоджених - на 44,3 мільйона доларів, яловичини мороженої – на 39,2 мільйона доларів і інших перероблених харчових продуктів", - зазначила Трофімцева.

Вона додала, що загалом обсяг експорту продукції рослинництва минулого року збільшився на 2,1 мільярда доларів і становить 16,7 мільярда доларів. А експорт продуктів тваринництва зріс на 371,4 мільйона доларів і досяг майже 1,3 мільярди доларів.

"На сьогоднішній день карта нашого аграрного експорту виглядає наступним чином: країни Азії - 42,6%, Європейський Союз - 32,4%, африканські країни - 14,2%, СНД - 7,6%, США - 0,4%, інші країни - 2,8%", - зазначила заступник міністра.

За її словами, до п'ятірки країн-лідерів, кожна з яких придбала української аграрної та харчової продукції на більш ніж 1 мільярд доларів в 2017 році, входять Індія, Нідерланди, Єгипет, Іспанія та Китай.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", українські аграрії експортували в 2017 році продовольства на суму 17,8 мільярда доларів, що становить понад 41% у структурі українського експорту.

За даними центру, поставки українського зерна на ринки країн світу становили 41,8 мільйона тонн, з них кукурудзи – 19,4 мільйона тонн, пшениці – 17,3 мільйона тонн, ячменю – 4,9 мільйона тонн. Минулий рік став рекордним також для експорту сої (2,9 мільйона тонн), олії (5,8 мільйона тонн), цукру (майже 600 тисяч тонн) і макухи (4,9 мільйона тонн).