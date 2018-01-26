У 2018 році на розвиток агропромислового комплексу Житомирщини спрямують понад 5 мільйонів з обласного бюджету

Наразі управління формує перелік напрямків, за якими розподілятимуться кошти для домогосподарств та агропідприємств області.

У 2018 році на розвиток агропромислового комплексу Житомирщини спрямують 5,3 млн грн з обласного бюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку.

В обласному бюджеті на 2018 рік передбачено 5,3 млн грн на підтримку заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки.

Наразі управління формує перелік напрямків, за якими розподілятимуться кошти для домогосподарств та агропідприємств області.

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Одним із напрямків залишається відшкодування жителям області вартості придбання установок індивідуального доїння корів. Адже саме цей напрям програми був найбільш популярним у 2017 році – компенсацію на загальну суму 1 млн 910,1 тис. грн отримали 296 господарств населення Житомирщини, які утримують три і більше корів.

У минулому році на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки було використано кошти у сумі 6 млн 150,0 тис. грн, які отримали домогосподарства та сільськогосподарські підприємства Житомирщини для розвитку аграрної галузі.