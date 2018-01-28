Білл Гейтс пожертвував 40 мільйонів доларів на створення ідеальної корови

Американський підприємець має намір фінансувати створення нового виду корів, щоб підвищити рівень життя в найбідніших регіонах планети.

Американський підприємець Білл Гейтс пожертвував 40 млн доларів на створення ідеальної та продуктивної корови.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Business Insider, гроші було передано організації GALVmed, що займається генетичними дослідженнями.

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За словами Гейтса, нова корова зможе давати стільки ж молока, скільки й звичайна, проте краще переноситиме спеку. Новий вид корів допоможе підвищити рівень життя в найбідніших регіонах планети. Завдяки генетичним змінам, тварина стане більш продуктивною, вважає підприємець.

Як відомо, Гейтс є засновником найбільшого в світі благодійного «Фонду Білла і Мелінди Гейтс». Підприємець неодноразово жертвував свої особисті кошти на боротьбу із захворюваннями, розробку вакцин і покращення життя в найбідніших регіонах планети.