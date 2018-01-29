Закупівля молока у населення продовжуватиметься - Мінагропрод

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про неприпустимість заборони для населення продавати молоко підприємствам, що виробляють молочну продукцію.

Закупівля молока у господарств населення продовжуватиметься, оскільки жодних заборон з цього питання немає і не передбачається, повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на прес-конференції.

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«Хочу офіційно від імені Міністерства аграрної політики й уряду України повідомити, що жодних заборон на закупівлю молока у населення немає і не планується впроваджувати. Молоко у населення як закуповувалось, так і закуповуватиметься», - зазначив заступник міністра.

Мартинюк додав, що законодавчих змін з питання закупівель молока у населення проводити не планується. «Жодні зобов'язання України перед Європейським Союзом у рамках імплементації Угоди про асоціацію чи Угоди про зону вільної торгівлі не передбачають будь-яких змін у цій ситуації», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про неприпустимість заборони для населення продавати молоко підприємствам, що виробляють молочну продукцію.

«Був сигнал щодо заборони продажу молока від людей виробникам. Я хочу попередити, не дай Бог, хтось комусь щось заборонить. Люди хай вирощують худобу, спокійно продають молоко і нехай ніхто їм не заважає це робити», - сказав прем'єр.

«Я попереджаю: ніяких заборон не повинно бути. Треба допомогти людям у такий непростий момент. Ніяких заборон», - додав прем'єр.

У кінці 2017 року в ЗМІ з'явилася інформація про заборону з 1 січня 2018 року купівлі продуктів у селян переробними підприємствами.