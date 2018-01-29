Цьогоріч птиця становитиме половину м'ясного раціону українців - експерт

В середньому минулого року яловичина та свинина були дорожчими за м'ясо курей в тушках в 1,7-2,2 рази.

Частка м'яса птиці в 2018 році становитиме близько 50% в м'ясному раціоні українців, що обумовлено низьким рівнем купівельної спроможності населення та більшою конкурентоспроможністю курятини за роздрібною ціною в порівнянні з яловичиною та свининою.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на старшого наукового співробітника відділу ціноутворення та аграрного ринку Світлану Пашко.

При цьому, за словами Пашко, споживання яловичини і свинини в 2018 році може зменшитися. Серед основних причин – існуючі тенденції скорочення поголів'я великої рогатої худоби, часті спалахи вірусу африканської чуми свиней, а також цінові тренди в Україні та низька купівельна спроможність населення.

"За попередніми даними 2017 року, у структурі споживання українцями м'яса частка птиці залишається найбільш вагомою – 48%, майже в 1,5 рази перевищуючи рівень раціональних норм. При цьому на свинину припадає 37%, на яловичину – лише 14%, на інші види м'яса – 1% м'ясного раціону", - процитувала прес-служба Пашко.

Експерт зазначила, що роздрібна ціна м'яса птиці (тушки) у грудні 2017 року становила в середньому 53,91 гривні/кілограм, свинина з кісткою (відруби стегна) коштувала 93,00 гривні/кілограм, а свинина без кістки – 113,46 гривні/кілограм. У тому ж місяці за один кілограм тазостегнової частини яловичини в середньому потрібно було заплатити 92,18 гривні. Яловичина без кістки коштувала 117,77 гривні/кілограм.

"В середньому яловичина і свинина були дорожче м'яса курей в тушках в 1,7-2,2 рази. Такий ціновий розрив і зумовило збільшення споживання м'яса птиці", - пояснила Пашко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, обсяг виробництва м'яса в Україні в 2017 році становив 3,26 мільйона тонн (у живій вазі), що на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року