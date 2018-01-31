Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 22%

Витрати на виробництво продукції рослинного походження за минулий рік зросли на 23,1%, а тварини – на 18,2%.

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році зросли на 21,8% порівняно з 2016 роком, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 23,1%, а тварини – на 18,2%.

У грудні порівняно з листопадом витрати на агровиробництво збільшилися на 3,3%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в грудні зросли на 3,6%, а тваринницької – на 2,6%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за 2017 рік збільшились порівняно з 2016 роком на 24,6%. У грудні порівняно з листопадом ці витрати зросли на 3,3%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 зросли на 13,5%.