Землі за межами населених пунктів передають у власність територіальних громад

Голова уряду пообіцяв «викинути з кабінету» чиновників, які прийматимуть рішення з управління землею без узгодження з територіальними громадами до завершення їх остаточної передачі в управління ОТГ.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу земель за межами населених пунктів в управління територіальних громад від Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)».

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

«Ми знайшли рішення, яке не вимагає змін у законодавстві. Цю роботу (передачу земель - УНІАН) потрібно почати і закінчити в 2018 році ... З завтрашнього дня, відповідно до ухваленого рішення, жоден Держгеокадастр не зможе приймати самостійні рішення. Вони повинні звернутися до об'єднаної територіальної громади. Не дай Боже, хтось передасть землю без рішення ОТГ - буде кримінальна відповідальність. Викинемо з кабінету», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, повноваження місцевих рад щодо розпорядження землею були обмежені територією населених пунктів відповідно до Земельного кодексу, ухваленого в 2002 році. У 2012 році повноваження щодо розпорядження всіма сільгоспземлями держвласності отримало Державне агентство земельних ресурсів (тепер Держгеокадастр).