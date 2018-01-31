Україна за рік зібрала більше 61 мільйона тонн зерна

Урожай зернових в нашій країні в 2017 році зменшився на 7,3%.

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн з площі 14,6 млн га, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Відзначається, що середня врожайність зернових становила 42,3 ц/га.

Зокрема, Україна минулого року намолотила 26,1 млн тонн пшениці за врожайності 41,1 ц/га, що на 0,3% більше, ніж у 2016 році.

Було також намолочено 24,1 млн тонн кукурудзи (-14,1%) за врожайності 54,4 ц/га, 8,3 млн тонн ячменю (-12,3%) за врожайності 33,1 ц/га, 506,8 тис. тонн жита (+29,5%) за врожайності 29,7 ц/га, 471 тис. тонн вівса (-5,8%) за врожайності 23,9 ц/га, 180 тис. тонн гречки (+2,2%) за врожайності 9,8 ц/га і 1,1 млн тонн гороху (+46,8%) за врожайності 26,5 ц/га.

Крім того, урожай цукрового буряку становив 14,5 млн тонн за врожайності 465,5 ц/га, соняшнику - 12,2 млн т (20,1 ц/га), сої - 3,9 млн т (19,7 ц/га), картоплі - 22,2 млн тонн (167,8 ц/га), овочів - 9,3 млн тонн (207,8 ц/га).

Як повідомляв УНІАН, Міністерства аграрної політики і продовольства прогнозувало виробництво зернових і зернобобових культур у заліковій вазі в 2017 році, за попередніми розрахунками, близько 62,3 млн тонн за врожайності 42,8 ц/га.

У 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.