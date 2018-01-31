Гройсман готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку

Виходячи з документу, у 2018 році програма державної підтримки тваринництва буде поширена також на птахівництво.

Найбільші виробники курятини знову отримають левову частку дотацій із державного бюджету.

Такий висновок можна зробити із проекту Постанови КМУ "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва", що є у розпорядженні Економічної правди.

Виходячи з документу, у 2018 році програма державної підтримки тваринництва буде поширена також на птахівництво.

В програму, зокрема, додано дві нові форми державної підтримки, які можуть знову дозволити птахівникам отримати левову частку дотацій із державного бюджету.

По-перше, виробники курятини у 2018 році будуть отримувати до 350 гривень бюджетних коштів в розрахунку на одну курку як компенсацію виробникам за будівництво та реконструкцію птахофабрик. Зокрема, уряд пропонує компенсувати 25% капітальних витрат на птахофабрики .

По-друге, птахофабрики також можуть отримати дотації у вигляді компенсації 25% тіла залучених в банках кредитів. Загалом передбачається, що птахофабрики, тваринницькі ферми та доїльні зали можуть компенсувати чверть кредитів, розмір кожного з яких не перевищує 350 млн гривень.

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У 2017 році птахівники отримували дотації у формі так званої квазі-акумуляції ПДВ. Пропозиції фінансувати птахівництво шляхом підтримки будівництва птахокомплексів з'явились вперше цього року в новому проекті Порядку.

Також вперше з'явились дві вище згадані програми — з компенсації 25% капітальних витрат на будівництво птахоферм та 25% компенсації тіла кредиту.

Крім того, уряд пропонує надавати дотації за утримання корів розміром 1500 грн в рік на одну голову. Так, населення зможе отримувати дотації на телят: 300 грн за голову віком від 1 до 5 місяців та 1000 грн — віком від 5 до 9 місяців, 2500 грн — віком від 9 до 12 місяців.

Часткове відшкодування вартості передбачене в документі для закупки племінних корів, а також тим агровиробникам, які будуть будувати або реконструювати тваринницькі доїльні зали. Компенсацію зможуть отримати також створені на кооперативних засадах м'ясомолочні підприємства.

Головним розпорядником бюджетних коштів буде Мінагрополітики. На рівні обладміністрацій мають бути створені конкурсні комісії, які займатимуться відбором компаній для отримання держпідтримки.

За даними співрозмовника в уряді, проект постанови розробило Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням із прем'єром Володимиром Гройсманом.

Загалом в рамках програми підтримки тваринництва на 2018 рік передбачено виділення 4 млрд грн.

У 2017 році виробники курятини отримали половину коштів з програми дотацій з компенсації ПДВ. На таку програму було передбачено в 2017 році 4 млрд грн. З них за січень-жовтень "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка отримав 1,4 млрд грн.

Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. Проте не виключив птахівництво із загальної системи держпідтримки.

У листопаді 2017 року Миронівський хлібопродукт опублікував звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 7 млрд грн. При цьому 58% прибутку компанії становив експорт. Це дозволило в 2017 році компанії виплатити власникам близько 80 млн дол. дивідендів.

Також наразі агрохолдинг будує у Вінницькій області одну з найбільших в Європі птахофабрик.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет оцінює частку агрохолдингу ПАТ "Миронівський хлібопродукт" на ринку курячого м'яса в 38%, а ТОВ "Комплекс Агромарс" колишнього "регіонала" Євгена Сігала — 12%.