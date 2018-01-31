Україна наростила експорт пшениці до Індонезії та Філіппін - Bloomberg

20:30, 31 січня 2018
Агро
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фото УНИАН

Україна зіткнулась з падінням продажу пшениці до Індії, однак, успішно компенсувала падіння збільшивши продажі до Індонезії – найбільшої економіки Південної Азії.

Читайте такожУкраїна за рік зібрала більше 61 мільйона тонн зернаІндія була найбільшим ринком збуту для української пшениці в 2016-2017 роках, однак змогла наростити власне виробництво цього року, повідомляє Bloomberg.

Україна намагалась справитись з падінням ринку та зростанням конкуренції з боку Росії, яка отримала високий врожай і збільшила продажі на світових ринках, здобувши провідні позиції на ринку Єгипту – основної країни – покупця пшениці в світі.

Індонезія, другий за величиною покупець пшениці, імпортувала 1,8 млн тон з України протягом цього сезону, що на 11% більше ніж за весь минулий сезон, зазначає видання.

Філіппіни також більше закупили пшениці цього сезону. Поставки до цієї країни стали найбільшими за десять років.

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Теги: #україна експорт пшениці#україна пшениці Індія