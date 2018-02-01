Україна отримала дозвіл на поставку насіння буряків на ринок ЄС

Відповідне рішення дасть змогу підвищити сортову чистоту українського насіння, забезпечить зростання врожайності рослин.

Україна, 31 січня, отримала дозвіл повноправно брати участь у міжнародній торгівлі ще одним видом насіння, а саме цукрових та кормових буряків, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«До сьогоднішнього дня Україна була учасником чотирьох насіннєвих схем Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), які офіційно визнані інструментом для сертифікації та міжнародної торгівлі насінням. Зокрема, це такі схеми як зернові, кукурудза, сорго та прядильні культури (хрестоцвіти та інші олійні). Нині до переліку схем додано буряк кормовий і цукровий», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про розширення участі України в насіннєвих схемах ОЕСР відкриє шлях насінню цукрових буряків на світовий ринок, дасть змогу підвищити сортову чистоту українського насіннєвого матеріалу, забезпечить зростання врожайності основних сільськогосподарських рослин.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням Ради ОЕСР від 16 листопада 2009 року Україна приєднана до Насіннєвих схем ОЕСР щодо зернових, кукурудзи та сорго і має можливість брати участь у світовій торгівлі насінням, використовуючи етикетки ОЕСР.

19 грудня 2014 Україна розширила участь у Схемах сортової сертифікації насіння ОЕСР, призначених для міжнародної торгівлі, зокрема в Схемі щодо насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядильних культур.