Експерт розповів, що буде з цінами на м'ясо в Україні

За словами експерта, тенденція зростання цін на м'ясо зберігатиметься і в 2018 році.

Тенденція зростання цін на м'ясо буде зберігатися і в 2018 році в зв'язку з підвищенням попиту, скороченням поголів'я великої рогатої худоби і свиней та іншими факторами.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на старшого наукового співробітника відділу ціноутворення та аграрного ринку інституту Світлану Пашко.

«Враховуючи заплановане урядом підвищення з другого кварталу цього року мінімального рівня заробітної плати до 4200 грн, існує загроза повторення ситуації 2017 року», - зазначила експерт.

На думку Пашко, тоді – в умовах високого попиту на продовольство – темпи зростання роздрібних цін на м'ясо були близькі до темпів зростання середньої заробітної плати громадян. Зокрема, минулого року роздрібна ціна на м'ясо зросла в середньому на 30,4-46,1%. У той же час середня заробітна плата з січня по листопад 2017 року збільшилася з 6008 грн до 7479 грн, тобто на 24,5%.

«Зростання цін на м'ясо протягом 2018 року можуть також сприяти інші фактори. Серед них, зокрема, скорочення поголів'я великої рогатої худоби і свиней через зростання цін на корми і частих спалахів вірусу африканської чуми у свиней», - зазначила експерт.

За її словами, іншими чинниками зростання цін на м'ясо в поточному році буде підвищення вартості комунальних послуг, ветеринарних препаратів, підвищення рівня мінімальної заробітної плати та індексація пенсій громадян, сезонне збільшення внутрішнього попиту на м'ясо і зростання його експорту, а також знецінення національної валюти до долара і євро.

За її словами, за минулий рік найбільше подорожчала яловичина. Роздрібні ціни на неї з грудня 2016 року по грудень 2017 року зросли в середньому по Україні на 34,8-38,5%. Якщо в кінці 2016 року за кілограм тазостегнової частини яловичини в середньому потрібно було заплатити 68,40 грн, то у грудні 2017 року – вже 92,18 грн/кг. Роздрібні ціни на яловичину без кістки за рік зросли з 85,02 грн/кг до 117,77 грн/кг у грудні 2017 року.

Свинина минулого року подорожчала на 38,3-46,1%. Роздрібна ціна свинини з кісткою (відруби стегна) збільшилася з 67,26 грн/кг у грудні 2016 року до 93,00 грн/кг у грудні 2017 року. За цей же період свинина без кістки подорожчала з 77,64 грн/кг до 113,46 грн/кг, - повідомила експерт.

Найменше протягом минулого року – на 30,4% – зросла роздрібна ціна на м'ясо птиці (тушки). Якщо в грудні 2016 року вона становила 41,34 грн/кг, то в грудні 2017 року збільшилася до 53,91 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, інфляція в Україні у 2017 році (грудень 2017 року до грудня 2016 року) зросла до 13,7% в порівнянні з інфляцією 12,4% у 2016 році.

Згідно з наведеними даними, за рік найбільше зросли ціни на утримання будинків і прибудинкових територій – на 47,5%, фрукти – на 34,5%, м'ясо – на 29,4%, овочі – на 24,7%, молоко – на 23,1%.