На Житомирщині сформували 8 напрямків, за якими розподілятимуться кошти за програмою розвитку агропромислового комплексу

Так, з передбачених 5,3 млн грн найбільше коштів спрямують на надання державного пільгового кредитування індивідуальним сільським забудовникам – 2 млн грн, та на відшкодування вартості установок індивідуального доїння корів – 1 млн грн.

На Житомирщині сформували перелік напрямків, за якими розподілятимуться кошти для домогосподарств та агропідприємств області, що передбачені програмою розвитку агропромислового комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, вже відомо, що передбачені обласною програмою розвитку агропромислового комплексу 5,3 млн грн обласного бюджету спрямують на вісім напрямків.

“Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села обласної ради погодила вісім напрямків, за якими фінансуватиметься Програма розвитку агропромислового комплексу області на 2016-2020 роки. З них 3 напрямки нові – вперше кошти обласного бюджету виділятимуться на сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств та дорадництво (надання консультаційної та інформативної допомоги агропідприємствам щодо технологій виробництва, грантів, державних та інших програм підтримки)”, - цитує прес-служба відомства начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслана Кирилюка.

Так, з передбачених 5,3 млн грн найбільше коштів спрямують на надання державного пільгового кредитування індивідуальним сільським забудовникам – 2 млн грн, та на відшкодування вартості установок індивідуального доїння корів – 1 млн грн.

Також агропідприємства області можуть отримати фінансову підтримку на органічне виробництво (100 тис. грн), на приріст поголів’я корів у сільгосппідприємствах (500 тис. грн), на часткове відшкодування вартості придбання племінних телиць, нетелей, корів господарствами населення (100 тис. грн), на сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (730 тис. грн), на сприяння розвитку фермерських господарств – 800 тис. грн, а також на дорадництво – 70 тис. грн.

Напрямки програми та розподіл коштів будуть затверджувати депутати під час чергової сесії обласної ради 7 березня. Детальні умови, як отримати компенсації та відшкодування, опублікують згодом на сайті ОДА.

Нагадаємо, що у 2017 році на виконання заходів вказаної Програми за 6 напрямками з обласного бюджету було використано 6,1 млн грн. Найбільше коштів спрямували на відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів господарствами населення – майже 2 млн грн. Індекс сільськогосподарського виробництва минулого року склав 105,2%, за яким Житомирщина посіла 4 місце в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році на розвиток агропромислового комплексу Житомирщини спрямують 5,3 млн грн з обласного бюджету.



