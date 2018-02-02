Україна збере рекордний урожай яблук – експерт

Експерт прогнозує підвищення обсягу виробництва яблук в 2018 році на 11% - до 500 тис. тонн.

Загальні обсяги виробництва яблук в Україні в 2018 році збільшаться на 11% - до близько 500 тис. тонн, і очікується, що в комерційних садах відбудеться ще більш високе зростання, повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці у Facebook.

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«Вперше в історії України виробництво яблук, як очікується, перевищить 500 тис. тонн у 2018 році з можливістю довести до 520 тис. - 530 тис. тонн. Внутрішній ринок зможе поглинути не більш як 400 тис. тонн, навіть за умови значного зниження цін. Це буде означати, що близько 100 тис. - 130 тис. тонн свіжих яблук мають знайти покупців на світовому ринку», - написав він.

Ярмак висловив занепокоєння з приводу того, як українські виробники зможуть впоратися з цими проблемами, з більш слабким сортуванням, пакуванням і маркетингом.

«До 2015 року, коли був доступ до російського ринку, бізнес процвітав: імпортного мита не було, а вимоги до якості були низькими, а це означало відсутність підстав для інвестицій в такі речі, як оптичне сортування. Тому ніхто ніколи не розглядав можливість виходу на інші ринки, крім Росії», - зазначив Ярмак.

За його словами, Україна впродовж 2018-2019 маркетингового сезону зможе експортувати від 30 тис. до 40 тис. тонн яблук, причому більшість експортується до країн Близького Сходу і Південно-Східної Азії.

«Настав час для України перейти від експорту товарів низької вартості до експорту високоцінних товарів. Є всі необхідні умови - відмінні умови для зростання, кваліфікована і освічена робоча сила, недорогі збирачі та доступ до недорогої логістики через українське море, порти і термінали аеропортів», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними УСПП, у січні-вересні 2017 року українські підприємства збільшили виручку від експорту фруктів на 64% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 23,8 млн дол. Основними видами фруктів, які українські експортери поставляють за кордон, є журавлина і чорниця (частка в структурі українського фруктового експорту 35,7%), сливи та терен (16,7%), інші кісточкові (13,7%), кавуни (10,4%), яблука (9,8%).

За інформацією прес-служби асоціації «Українська аграрна конфедерація», українські аграрії за вісім місяців 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) експортували 10,5 тис. тонн яблук, що на 50% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські аграрії в 2016 році збільшили експорт яблук до ЄС у 347 разів порівняно з 2013 роком, до 1,13 тис. тонн, а до азіатських країн - у 55 разів, до 1,21 тис. тонн.