У Мінагропроді відзвітували про врожай овочів минулого року

Урожай овочів в 2017 році становив 9,3 мільйона тонн при врожайності 207,8 центнера з гектара.

Українські аграрії в 2017 році зібрали 9,3 мільйона тонн овочевих культур з 446,3 тисячі га при врожайності 207,8 ц/га. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, крім того, врожай картоплі становив 22,2 мільйона тонн з 1,3 мільйона га при врожайності 167,8 ц/га.

За даними Мінагропроду, овочів відкритого грунту зібрано 8,7 мільйона тонн (94% від усіх овочів), закритого грунту – 0,56 мільйона тонн (6%).

В розрізі культур всього було зібрано 1,6 тонн білокачанної капусти, 2,26 мільйона тонн помідорів, 0,97 мільйона тонн цибулі, 838 тисяч тонн моркви, 837 тисяч тонн буряків.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 мільйона тонн з площі 14,6 мільйона га.