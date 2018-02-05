Український аграрний експорт до Євросоюзу зріс майже на 40%

Головними продуктами українського агроекспорту на ринок ЄС в 2017 році були зернові злаки - 1,7 мільярда доларів, олія – 1,4 мільярда доларів, насіння олійних культур - 1,1 мільярда доларів.

Експорт аграрних і харчових продуктів з України в європейські країни в 2017 році виріс більш ніж на 37%, або на 1,6 мільярда доларів і становить 5,8 мільярда доларів. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра Ольгу Трофімцеву.

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Згідно з повідомленням, за підсумками 2017 року, зовнішньоторговельний оборот аграрної та харчової продукцією між Україною та країнами Європи збільшився на 30,8%, або на 1,9 мільярда доларів і становить 8,1 мільярда доларів.

"Для мене особисто ці показники означають, що угода про ЗВТ (зони вільної торгівлі - УНІАН) між Україною і ЄС ефективно працює і дає свої результати для нашого аграрного сектору. Крім того, зростання обсягів експорту в країни ЄС є ознакою успішної переорієнтації більшості наших аграрних експортерів на нові ринки після втрати ринку РФ", - зазначила заступник міністра.

За її словами, головними продуктами українського агроекспорту на ринок ЄС в 2017 році, були зернові злаки - 1,7 мільярда доларів, масло – 1,4 мільярда доларів, насіння олійних культур - 1,1 мільярда доларів.

Трофімцева зазначила, що ТОП-5 торговельних партнерів України до ЄС очолюють Нідерланди з часткою 18%, Іспанія - 14,3%, Польща - 13,2%, Італія - 12%, Німеччина - 10,5%.

Як повідомляв УНІАН, загальна виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становить понад 17,9 мільярда доларів.