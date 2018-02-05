Похибка на 73 тонни джмелів: яких комах експортувала Україна

УКАБ спростувала власне повідомлення - асоціація наполягає, що джмелів на експорт не відправляли взагалі.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) спростувала власне повідомлення про істотне зростання експорту джмелів з України, яке отримало чималий резонанс в українських ЗМІ.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні УКАБ, розміщеному на сайті асоціації.

"Минулого тижня "Український клуб аграрного бізнесу" оприлюднив інформацію щодо експорту джмелів з України. На превеликий жаль, доводиться констатувати, що ця інформація не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.

Зараз асоціація наполягає, що джмелів на експорт не відправляли взагалі.

"Помилка сталася через неправильну інтерпретацію коду зовнішньоекономічної діяльності згідно з даними Державної служби статистики", - пояснили аграрні експерти.

"Живі джмелі належать до коду УКТ ЗЕД 0106 90 00 90, і дійсно, за результатами січня-вересня 2017 року було експортовано 73 тонни продукції цієї групи на загальну суму 307 тис. доларів США. Однак при глибшому аналізі було виявлено, що джмелів не вивозили за кордон.

Крім джмелів, група включає також бджіл, павуків, мотилів та ін. Саме за цими категоріями здійснювався експорт", - йдеться в заяві УКАБ.

Водночас, як з'ясувала "Європейська правда", в даних про експорт бджіл також є різночитання.

Дані Держстату свідчать, що протягом січня-листопада минулого року бджіл вивозили ще більше. Експорт бджіл (141,8 тонни) йшов переважно до РФ. При цьому Україна експортувала ще 73,8 тонни інших комах і комахоподібних (серед іншого включають джмелів, комах і павуків). З цієї групи основна частка експорту (54,9 тонни) була спрямована до європейських країн, переважно до Польщі.

Вимірювання такого незвичайного експорту в тоннах є стандартною методикою Держстату, ці дані держорган отримує від експортерів. Водночас, у статистичному зведенні не уточнюється, як саме відбувається зважування такого "товару" і чи не йде мова про масу брутто (наприклад, з вуликами).