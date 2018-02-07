Що буде з цінами в Україні цього року: прогноз від Нацбанку

Нацбанк обіцяє, що це буде останній важкий рік. В 2019-му і 2020-му інфляція сповільниться.

У 2018 році інфляція в Україні буде залишатися високою. На кінець року ціни на продукти і послуги підвищаться в середньому на 8,9%. Такі цифри містяться в Інфляційному звіті НБУ за січень і схвалені правлінням Національного банку.

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Тому політика регулятора буде спрямована на те, щоб за підсумками року було досягнуто саме таких прогнозних показників, пише «Сьогодні».

НБУ називає цілий ряд факторів, які, на його думку, спровокують зростання цін в 2018 році.

По-перше, в 2017 році на світових ринках досить сильно підвищилися ціни на сирі продукти, в першу чергу на м'ясо-молочні. У 2018-му це відгукнеться таким же сильним подорожчанням продукції з високим ступенем обробки: ковбас, паштетів, сирів і т. д.

По-друге, частково "двигуном" інфляції стане подальше зростання доходів населення, попереджає Нацбанк. З одного боку, доходи зростуть через підвищення соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати), а з іншого – через підвищення зарплат у приватному секторі через високий попит на робочу силу в зв'язку з відтоком її за кордон.

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По-третє, Нацбанк прогнозує, що економіка України стане більш вразливою через невирішеність питання з подальшим кредитуванням від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій. У НБУ вважають, що така невизначеність може позначитися на підвищенні курсу долара і євро, а значить, подорожчають і багато імпортних товарів.

По-четверте, багато товарів отримають інфляційну "націнку" через подорожчання бензину, яке, як очікується, буде продовжуватися. Ціни на нафтопродукти сьогодні зростають у всьому світі, а в такій ситуації виробники, як правило, заздалегідь закладають у вартість своєї продукції підвищену "бензинову" або транспортну складову.

І, нарешті, п'ятим чинником, що впливає на зростання інфляції, можуть стати панічні настрої споживачів, які економісти називають більш коректно: "високі інфляційні очікування".

Але цілий ряд факторів цього року працюватимуть і на стримування інфляції, саме тому в НБУ сподіваються, що інфляцію вдасться-таки утримати в межах прогнозних показників.

Зокрема, аграрії не очікують цього року особливих погодних катаклізмів і такого неврожаю, як у 2017-му. А якщо дефіциту продуктів не буде, в сезон ціни на овочі та фрукти можуть серйозно знизитися. Ще одним стримуючим фактором стане жорстка монетарна політика, обіцяє НБУ.

Високі темпи інфляції збережуться в Україні приблизно до середини 2019 року. У другій половині наступного року інфляція сповільниться і до кінця року становитиме близько 5,8%. А в 2020-му інфляція може і зовсім сповільнитися до 5% в рік, прогнозують в НБУ.

Досить приємний прогноз Нацбанк дає щодо цін на сирі продукти харчування, тобто на овочі і фрукти. За рік ці продукти подорожчають менш ніж на 5%. До нового врожаю вони будуть ще дорожчати приблизно на 2,5% в квартал, вважають в НБУ. Але в третьому кварталі знизяться в середньому на 3-4%. Хоча в четвертому кварталі на стільки ж зростуть. Інфляція за рік по цій групі товарів становитиме в середньому 4,6% за рік.

Це означає, що, наприклад, картопля, яка сьогодні, за даними Держстату, коштує в середньому 6 грн за кг, до літа буде коштувати копійок на 50 дорожче. Яблука за середньої ціни сьогодні 16,76 грн, подорожчають до 17-18 грн за кг. Свинина замість 109,47 грн буде коштувати близько 115 грн/кг і т. д.

У 2019 і 2020 роках НБУ також очікує дуже помірне підвищення цін на сирі продовольчі товари: 4% в 2019-му і 2,9% в 2020 році. Звичайно, за умови добрих врожаїв в Україні і стабільних цін на світових ринках.

Нацбанк прогнозує, що паливо в 2018 році додасть у ціні 10,8%. І, схоже, ціни на бензин почали виконувати план буквально з перших днів нового року. Тільки за січень подорожчання бензину на автозаправках України становило 7%. Зокрема, якщо на початку січня бензин марки А-92 коштував в середньому 27,7 грн/л, то на початку лютого – вже 29,64 грн (+7%). Бензин А-95 на початку січня коштував 28,43 грн/л, а на початку лютого – 30,39 грн/л (+6,9%). Дизпальне за місяць подорожчало з 26,21 до 28,21 грн/л (+7,6%).

Щоб не "перестрибнути" за прогнозний показник на 10,7%, цінам на пальне доведеться весь рік провести мало не в стані стагнації. Враховуючи динаміку минулого року і на початку нинішнього, в це віриться насилу.

Якщо ж прогноз НБУ якимось дивом виправдається, до кінця року А-95 буде коштувати всього на якусь гривню дорожче, ніж сьогодні: в середньому 31,5 грн/л. А 92-й бензин ледь перевищить позначку в 30 грн (30,7 грн/л).

На 2019 і 2020 роки Нацбанк також дає більш ніж оптимістичний прогноз інфляції пального: 5 – 5,5% в рік в гривневому еквіваленті.

За прогнозами НБУ, найбільше в 2018 році подорожчають товари і послуги, ціни на які регулюються державою. Зокрема, тютюнові і алкогольні вироби, а також житлово-комунальні послуги. Подорожчання становитиме 13,8%, але це в середньому. У 2017 році інфляція за товарами цієї групи становила 17,1%.

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Що стосується комунальних тарифів, основними чинниками подорожчання, як наголошується, стане збільшення вартості імпортованих енергоресурсів, зокрема природного газу, від яких залежать також тарифи на опалення і гарячу воду. А крім того, тарифи трохи "піднімуть" зарплати в організаціях, які надають послуги ЖКГ: вони повинні будуть підтягнути оплату праці своїх працівників відповідно до підвищених соціальних стандартів.

Підвищення урядом ставок акцизних зборів на тютюнові вироби призведе до зростання цін на них на 18%. Підвищені акцизи на алкоголь підвищать ціну на продукцію на 11%, вважають у Нацбанку.

Це означає, що пачка сигарет, яка сьогодні коштує 25 грн, до кінця року буде продаватися за 29,5 грн, та, яка сьогодні коштує 32 грн, до грудня буде коштувати майже 38 грн.

За пляшку недорогої горілки, яка продається, скажімо, по 80 грн, до наступного Нового року доведеться віддавати вже близько 89 грн.

Причому прогнози НБУ на наступні роки щодо "шкідливих" продуктів не такі втішні, як щодо овочів-фруктів. Прогнозується, що кожен наступний рік подорожчання сигарет і алкогольних виробів буде становити від 9% до 13%.

Це означає, що, скажімо, сьогоднішні сигарети за 25 грн в 2020 році будуть коштувати вже близько 37 грн, сьогоднішні пачки по 32 грн – близько 48 грн. Пляшка горілки, яка сьогодні коштує 80 грн, ще до кінця 2020 року подолає психологічну позначку в 100 грн.

Адміністративна складова інфляції в 2019 і 2020 роках буде залишатися високою – близько 10% в рік.

Перероблені продукти харчування – хліб, ковбаси, кондитерські вироби, консерви і т. д та ринкові послуги – до кінця року зростуть у ціні в середньому 8,2%. Це продукти, на підставі яких розраховується т. зв. "базова інфляція" і на вартість яких опосередковано може впливати Нацбанк. Іншими словами, це "запланована" інфляція. Нагадаємо, в 2017 році подорожчання продуктів цієї групи становило в середньому 9,5%.

До об'єктивних причин базової інфляції НБУ відносить істотне подорожчання в 2017 році сирих продуктів. Вони служать сировиною для продуктів базової інфляції, але наслідки їх подорожчання проявляються лише через деякий час.

Другою причиною подорожчання перероблених продуктів харчування і послуг стане зростання соцстандартів і зарплат. Ймовірно, саме цим пояснюється передбачення НБУ, що найбільше серед продуктів і послуг "базової інфляції" подорожчають послуги. Це робота кафе і ресторанів, послуги зв'язку і доставки і т. п.

У 2019 і 2020 роках НБУ обіцяє "запланувати" істотно нижчу базову інфляцію – 4,8% і 3,2% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2017 році - грудень 2017 року до грудня 2016 року - зросла до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році.

Показник річної інфляції виявився вищим від прогнозів Національного банку на рівні 12,2% і цільового орієнтиру регулятора в розмірі 6-10%.