Кабмін виділяє аграріям 6 мільярдів: хто отримає гроші

Уряд затвердив механізми розподілу грошей на підтримку агропромислового комплексу.

Кабінет міністрів України затвердив механізми розподілу передбачених бюджетом 6 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, затверджені механізми підтримки передбачають 2,5 млрд грн на будівництво молочно-товарних комплексів і ферм через кредитування під 3% річних у гривні до 5 років. Уряд також буде підтримувати молочне стадо, компенсуючи 1500 грн на рік на одну дійну корову, розвивати утримання поголів'я в домогосподарствах, виділяючи 2500 грн на рік на молодняк (на кожну тварину) за умови його утримання протягом одного року.

Крім того, Кабмін компенсуватиме 25% вартості придбання вітчизняної сільгосптехніки на суму 1 млрд грн, компенсуватиме 70% вартості українського посадкового матеріалу для розвитку садівництва, виділить 1 млрд грн для кредитування фермерських господарств під 1% на рік у гривні, а також компенсує фермерам 40 % вартості вітчизняної техніки.

Як повідомляв УНІАН, бюджет на 2018 рік передбачає 6 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу. Спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становив 2,7% порівняно з 2016 роком. Виробництво рослинницької продукції в минулому році скоротилася на 3,6%, тваринницької - на 0,4%.