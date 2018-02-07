Мартинюк: передача земель в громади - один із стимулів до їхнього об'єднання

Минулого тижня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка запускає передачу сільськогосподарських земель за межами населених пунктів у власність об'єднаних територіальних громад.

Результатом передачі земель об'єднаним територіальним громадам стане істотне розширення ресурсної бази, якою місцеві органивлади зможуть розпорядитися на користь громад.

Про це написав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк у своєму блозі.

"Умовно кажучи, сільрада краще розуміє, як розставляти пріоритети – передати певну ділянку в оренду фермеру чи використати її під пасовище", - зазначив він.

Минулого тижня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка запускає передачу сільськогосподарських земель за межами населених пунктів у власність об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Необхідність розширити повноваження ОТГ в частині управління землями була основним ідеологічним підґрунтям для прийняття такого рішення, заявив Мартинюк.

"Примушувати до об'єднання "зверху" було б неправильно, та й просто неможливо, але можна створити стимули, які зроблять сільради зацікавленими у формуванні ОТГ. Тому Кабмін розглядає передачу земель як один із стимулів до об'єднання", - зауважив Мартинюк.

Передача земель здійснюється за ініціативи об'єднаних територіальних громад, після подання відповідного звернення до Держгеокадастру. Далі – підписання акту прийому-передачі та подання цього документу для реєстрації комунальної власності на ділянки.

"Звичайно, отримання у власність земель за межами населених пунктів – лише перший етап організації успішного управління ними. Наступним кроком має стати розробка документації на ці землі та визначення планів розвитку цих територій", - відмітив заступника міністра.

В середньому, для окремо взятої ОТГ процедура передачі земель у власність займе близько двох місяців. Проте, загальнонаціональний дедлайн – 31 грудня 2018 року. Варто зазначити, що у разі передачі землі в оренду, за ОТГ зберігається зобов'язання такої передачі виключно на відкритих земельних торгах.