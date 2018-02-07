Торік аграрії Житомирщини отримали з державного та обласного бюджетів більше 32 млн грн

За темпами виробництва валової продукції у порівнянні до 2017 року Житомирська область - на 4-му місці серед українських регіонів.

У 2017 році агропідприємства та товаровиробники Житомирщини отримали 32,5 млн грн на підтримку своєї діяльності. З державного бюджету аграрії отримали 26 млн 350 тис. грн та з обласного – 6 млн 150 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на цьому наголосив сьогодні на нараді начальник управління агропромислового розвитку ОДА Руслан Кирилюк.

«За темпами виробництва валової продукції у порівнянні до 2017 року Житомирська область - на 4-му місці серед регіонів держави з індексом сільськогосподарського виробництва 105,2%. Складовою такого результату є фінансова підтримка наших товаровиробників коштами державного та обласного бюджетів. Так, з державного бюджету агропідприємства Житомирщини отримали у минулому році 26 млн 350,6 тис. грн, тоді, як у 2016 році ця цифра становила лише 11 млн 980,79 тис. грн. Крім цього, завдяки співпраці ОДА та депутатського корпусу з обласного бюджету домогосподарства та аграрії отримали фінансову підтримку у розмірі 6 млн 150,0 тис. грн», – зазначив Кирилюк.

Зокрема, кошти державного бюджету спрямували 33 агропідприємствам на компенсацію за залученими у національній валюті банківськими кредитами, 8 підприємствам – на підтримку галузі тваринництва, ще 3 – на підтримку розвитку хмелярства, садівництва, ягідництва.

Так, за кошти обласного бюджету 296 господарствам, які утримують три і більше корів, відшкодували вартість придбання установок індивідуального доїння корів на суму 1 млн 910,7 тис. грн.

Також в області 46 підприємств отримали спеціальну бюджетну дотацію на вирощування гречки на зерно у розмірі 800 тис. грн.

Окрім цього, на Житомирщині торік 17 підприємств отримали компенсацію за вирощування льону-довгунцю та льону олійного у розмірі 2 млн грн, а 3 підприємства отримали часткове відшкодування вартості витрат на сертифікацію відповідності виробництва органічної продукції та часткове відшкодування вартості органічного насіннєвого матеріалу у розмірі 94,7 тис. грн.

Також, прозвучало на нараді, в області у минулому році 2 сільськогосподарські підприємства отримали компенсацію за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності у сумі 74,0 тис. грн. До того ж два господарства населення отримали часткове відшкодування вартості придбання племінних телиць, нетелей, корів у розмірі 20,0 тис. грн, а 10 сільських забудовників отримали пільгові кредити на суму 1 млн 542,3 тис. грн (з яких 1 млн 250,0тис. грн із загального фонду та 292,3 тис. грн із спеціального фонду).