Аграрії просять відновити відшкодування ПДВ при експорті олійних

Аграрії готові влаштовувати масові акції протесту і перекривати дороги у разі невиконання вимоги протягом трьох тижнів.

Народні депутати від усіх парламентських фракцій та керівники аграрних підприємств з усіх областей України 7 лютого під час Другого Загальнонаціонального Аграрного Віче звернулися з офіційним листом до президента України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та голові Верховної Ради України Андрію Парубію з проханням скасувати норму про невідшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при експорті олійних.

Про це повідомила прес-служба громадської спілки "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР).

Читайте такожРада відтермінувала скасування відшкодування ПДВ при експорті ріпаку та сої

"Учасники заходу висловилися категорично проти скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2018 року, відшкодування експортного ПДВ для сої буде скасовано з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021, а ріпаку - з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в офіційному зверненні аграрії просять парламент прискорити розгляд та прийняття законопроекту №7403-2, яким пропонується виключити з Податкового кодексу положення щодо невідшкодування ПДВ при експорті олійних культур. У разі, якщо законопроект № 7403-2 не буде розглянутий і прийнятий парламентом, аграрії готові влаштовувати масові акції протесту і перекривати дороги.

"В реаліях варіант "просто поговорити" вже не працює. Для того, аби нас нарешті почули, треба діяти жорстко і робити радикальні кроки. Ми даємо депутатам три тижні. Якщо за цей час законопроект №7403-2 не буде включений до порядку денного і підтриманий, переходимо до більш рішучих дій. Будемо перекривати дороги", - зазначив голова ВАР Андрій Дикун.

У прес-службі повідомили, що за ухвалення законопроекту № 7403-2 виступили найбільші аграрні асоціації, депутати Верховної Ради та органів місцевого самоврядування.

Згідно з повідомленням, скасування відшкодування ПДВ означає, що при експорті олійних культур експортер буде зобов'язаний відносити податковий кредит з ПДВ, що виникає при закупівлі відповідних культур у виробників, на витрати, що призводить до падіння закупівельних цін на ці культури на 16,7%. Це, у свою чергу, завдає шкоди українським сільгоспвиробникам і збільшує прибуток переробних підприємств, що належать великим вітчизняним олігархічним, а також міжнародним транснаціональним корпораціям.

Більш того, за словами Дикуна, відмова від компенсації експортного ПДВ на сою призведе до зниження рентабельності цієї культури на 9%. Зрештою, аграрії будуть змушені скорочувати посіви цієї культури, в результаті чого в 2018 році виробництво сої в Україні зменшиться вдвічі.

Читайте такожСкасування відшкодування ПДВ при експорті олійних можуть відстрочити до 1 вересня

Він зазначив також, що скорочення посівів сої автоматично призведе до скорочення виробництва соєвого шроту в Україні, одного з видів кормів для великої рогатої худоби. Тому молочні господарства будуть імпортувати його з Бразилії. В результаті виробники молока будуть змушені збільшити ціни на свою продукцію. Таким чином, прийняття норми про невідшкодування експортного ПДВ нанесе шкоду усьому аграрному сектору і економіки нашої країни загалом.

Дикун підкреслив, що скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур є також грубим порушенням зобов'язань, взятих Україною при вступі до Світової організації торгівлі і підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, на що вказав Президент України у своєму листі до голови Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур (сої, ріпаку та соняшнику) з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

На думку найбільших аграрних асоціацій, відповідна ініціатива була запропонована в інтересах великих олігархічних компаній, які володіють більшістю олієекстракційних заводів, оскільки виробники олійних будуть змушені знижувати закупівельні ціни на ці культури, а переробники зможуть закуповувати їх за заниженою ціною. Таким чином, згідно з підрахунками експертів, в результаті скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних, втрати українських фермерів можуть скласти 10-16 мільярдів гривень на рік.

На знак протесту проти ухваленого парламентом рішення про скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних українські аграрії 18 грудня перекрили автомагістралі в Черкаській, Рівненській та Хмельницькій областях.

У той же день Адміністрація президента України повідомила, що голова держави поділяє стурбованість аграріїв через скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних. Прес-служба Адміністрації президента зазначила, що таке рішення парламенту суперечить міжнародним зобов'язанням України, які наша країна взяла на себе при вступі до Світової організації торгівлі і підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

21 грудня 2017 року Верховна Рада України відтермінувала введення норми, що передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої – до 1 вересня 2018 року.