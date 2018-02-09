Відповідальність за накопичені борги влада перекладає на український народ – Скоцик

Як підкреслив голова Аграрної партії, ні попередній уряд, ні нинішній фактично не відзвітували, що вони зробили за минулий період.

Податковий борг місцевих олігархів із 2014 року донині зріс у вісім разів. Зараз це 77 мільярдів гривень, відповідальність за повернення яких влада знову перекладає на український народ.

Про це сьогодні, 9 лютого, в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив голова Аграрної партії Віталій Скоцик.

Зараз в Україні немає дієздатної влади. Сформувати ефективний уряд та парламент можливо, лише змінивши тих людей, які займають чиновницькі кабінети, переконаний політик.

«Подивитися хоча б на склад Верховної Ради. Це люди, які мають представляти еліту суспільства. Натомість ми маємо там суцільний нелегальний лобізм. Водночас закону про лобізм у нас немає. Як бачимо, всі партійні фракції – це проекти олігархів. А мажоритарники – люди, які в більшості випадків ідуть лобіювати свої інтереси», – зауважив Скоцик.

Якісне перезавантаження влади, за словами політика, необхідно провести в найближчі три роки шляхом зміни виборчого законодавства.

«Так, цього року ми маємо завершити чергову хвилю місцевих виборів у контексті децентралізації, які заплановані на квітень та жовтень. Наступного року надзвичайно важливими є парламентські та президентські вибори. І остаточний етап формування якісного складу влади – місцеві вибори у 2020-му», – впевнений Скоцик.

Як підкреслив голова Аграрної партії, ні попередній уряд, ні нинішній фактично не відзвітували, що вони зробили за минулий період. Хоча їхній «внесок» у розвиток держави і добробут народу України кожен громадянин відчув на собі. Рівень життя людей суттєво погіршився. І це найбільш красномовний показник роботи чиновників. Окрім того, влада продовжує затягувати державу в боргову яму, – переконаний політик.

«Сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про продовження співпраці з МВФ. Водночас зверніть увагу, як чиновник наголошує, що він не несе жодної відповідальності за кошти, які позичали до нього. Це абсолютна безвідповідальність влади. Тому що пан Гройсман був у складі Кабінету міністрів за часів прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, який був членом команди Юлії Тимошенко. Нагадаю, з 2007 року донині зовнішній державний борг України зріс майже вдвічі! Отже, відповідальність за накопичені борги влада перекладає на український народ», – прокоментував голова Аграрної партії.

Як зауважив Скоцик, чиновники продовжують відверті маніпуляції громадською думкою. Зокрема тоді, коли в суспільстві починаються дискусії щодо того, чи варто позичати гроші в Міжнародного валютного фонду.

«Влада виставляє нам МВФ «бабаєм», який начебто хоче зробити щось погане для України. Фонд насправді не висуває якихось конкретних вимог. Він говорить, що позичить кошти у разі проведення реформ. А уряд інтерпретує це народу по-своєму. Наприклад, МВФ каже: «Проведіть якісну земельну реформу». Уряд переконує: «МВФ говорить нам відкрити ринок землі». Це відверта маніпуляція», – пояснив Скоцик.