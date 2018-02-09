Ринок сигарет в Україні скоротився на 8%

У четвертому кварталі 2017 року загальний обсяг ринку сигарет в Україні скоротився на 3,8% - до 16,4 мільярда штук.

Загальний обсяг ринку сигарет в Україні за 2017 рік знизився на 8,2% порівняно з 2016 роком - до 67,1 мільярда штук, в основному у зв'язку з підвищенням цін і поширенням незаконної торгівлі, повідомляється в оприлюдненому дослідженні ринку тютюнової компанії "Філіп Морріс Україна".

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Згідно з дослідженням, в четвертому кварталі 2017 року загальний обсяг ринку сигарет в Україні скоротився на 3,8% - до 16,4 мільярда штук, переважно через зростання цін.

Компанія "Філіп Морріс Україна" у 2017 році знизила відвантаження цигарок в Україні на 12,1% порівняно 2016 роком - до 19,35 мільярда штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, в Україні у 2017 році склав 92,1 мільярда штук, що на 6,2% менше, ніж в 2016 році.

Надходження від тютюнових акцизів в 2017 році, за даними Державної казначейської служби України, становили 39,9 мільярда гривень, що на 6,7 мільярда гривень, або на 20% більше, ніж у 2016 році у зв'язку з 40% підвищенням специфічного акцизу на тютюнові вироби з 1 січня 2017 року.