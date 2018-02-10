Китайські трейдери почали купувати кукурудзу в Україні замість США

Цього року торговці більше схильні купувати кукурудзу в Україні, так як вона не ГМО і не вимагає дозволу на переробку.

Низка великих покупців з Китаю скасували закупки кукурудзи зі Сполучених Штатів і звернулись до конкурента США – України після того, які Пекін посилив вимоги до переробки генетично модифікованих культур.

Читайте такожУкраїнські аграрії вже експортували 24 мільйони тонн зерновихЯк повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від трьох бізнесменів та аналітика, будь-яка тривала зміна в настроях одного з найбільших імпортерів кукурудзи примусить непокоїтись американських фермерів, які готуються збирати великий врожай цього року і може призвести до зростання напруги в торговельних відносинах між Китаєм та США.

Китай минулого року збільшив закупівлі американської кукурудзи, яка, здебільшого, є генетично модифікованою, що сприяло зростанню внутрішніх цін, передає Голос Америки.

Але цього року джерела вказують, що отримувати дозволи на обробку генетично модифікованої кукурудзи в Китаї стало все складніше. Це спонукало компанії звернутись до закупівель не модифікованої кукурудзи в Україні.

«Цього року торговці більше схильні купувати кукурудзу в Україні, так як вона не ГМО і не вимагає дозволу на переробку», - сказав Черрі Жанг, аналітик Shanghai JC Intelligence.

«Навіть деякі з тих, хто замовив американську кукурудзу скасували замовлення і переключились на Україну», - зауважив він.

Минулого року Україна поставила дві третини китайського імпорту, який, загалом, склав 2,38 млн тонн, а Сполучені Штати поставили чверть обсягів імпорту кукурудзи.

Ціни на експорт з України підскочили через зростання попиту, повідомив один з торговців, і вийшли на найвищий рівень з липня 2016 року, склавши $180 за тонну.

«Кукурудзі зі США важко заходити через питання ГМО. Отримати дозвіл на переробку ГМО дуже складно», - сказав торговець кукурудзою зі сходу Китаю. «Я замовив 7000 тонн американської кукурудзи, але мусив скасувати замовлення і звернутись до України», - сказав він.