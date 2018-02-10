Державну землю біля сіл, селищ та міст почали передавати територіальним громадам

Зараз багато з цих земель орендують під 1-3%, що значно нижче ринкової ціни.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про передачу державної землі за межами населених пунктів у власність об'єднаних територіальних громад.

Про це він написав у суботу, 10 лютого 2018 року, на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожМінагрополітики підтримує президентський законопроект щодо передачі земель на місця

"Передаємо державну землю поза межами населених пунктів у власність об’єднаних територіальних громад. Тепер громада, а не чиновник вирішуватиме, що робити із землею. Розводити власне господарство, здавати в оренду чи шукати інвесторів", – зазначив прем'єр.

За його словами, віднині ОТГ зможе самостійно визначати, під який відсоток здавати землю в оренду. Зараз багато з цих земель орендують під 1-3%, що значно нижче ринкової ціни.