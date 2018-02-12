Українських бджіл відправлять до Канади рятувати місцеву популяцію - посол

04:32, 12 лютого 2018
Агро
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив посол Канади в Україні Роман Ващук, передає Голос Америки.

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Як повідомив посол, знання та уміння українських пасічників з "Всеукраїнського братства бджолярів України" та власне бджоли з України допоможуть канадським бджолярам відповісти на виклики, які постали перед канадської популяцією корисних комах.

Партнером українських бджолярів стане канадський проект Niagara Beeway, який ставить за мету відновлення та збереження оригиніального довкілля у Канаді.

"Від захвату аж загуділо. Джордж Скотт з Niagara Beeway та Тетяна Васильківська повідомили про спільні зусилля допомогти популяції бджіл у Канаді своїми знаннями та карпатськими бджолами", - твітує посол Канади в Україні.

Численні дослідники повідомляють про скорочення популяції бджіл у Північній Америці загалом.

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Теги: #експорт комах#українські бджоли#бджоли в Канаді#посол Канади