Всупереч погодним умовам: урожай плодів та ягід в 2017 році становить 2 мільйони тонн

Було зібрано 563,9 тисячі тонн кісточкових культур, 126,8 тисячі тонн ягід та 108,6 тисячі тонн горіхів.

Український урожай плодів та ягід в 2017 році становив 2 мільйони тонн 194 тисяч га при врожайності 105,2 ц/га, з них 1,25 мільйона тонн зерняткових культур, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики.

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Також було зібрано 563,9 тисячі тонн кісточкових культур, 126,8 тисячі тонн ягід та 108,6 тисячі тонн горіхів.

"Серед зерняткових культур найбільше було зібрано яблук – 1,08 мільйона тонн з 91 тисячі га при врожайності 118,6 ц/га. Серед кісточкових: вишні - 172 тисячі тонн з 19,8 тисячі га при врожайності 86,6 ц/га, і сливи - 200 тисяч тонн з 17,8 тисячі га при врожайності 109,9 ц/га. З ягідних культур: суниці та полуниці - 55 тисяч тонн з 7,8 тисячі га при врожайності 68,6 ц/га", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було зібрано 403,3 тисячі тонн винограду з 40,3 тисячі га при врожайності 100 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, у період з 9 по 11 травня 2017 року в центральних, північних і частково західних областях України температура опускалася нижче нуля і місцями досягала 8 градусів морозу (на грунті). З-за цього процес цвітіння плодових дерев і ягід відбувався в ускладнених умовах.

За даними Мінагропроду, найбільшої шкоди морози завдали кісточковим культурам (вишня, черешня, абрикоси, персики, сливи). Відомство скоротило прогноз врожаю цих культур на 39% - до 292 тисяч тонн 476 тисяч тонн. Найбільше, за даними відомства, постраждали абрикоси, персики і нектарин. Прогноз урожаю ягід і фруктів відомство знизило на 29% - до 1,76 мільйона тонн з 2,47 мільйона тонн.