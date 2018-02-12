Чума свиней: небезпечне захворювання зафіксували одразу в двох областях

Хворобу виявлено у диких кабанів в Луганській і Донецькій областях.

У Луганській і Донецькій областях зафіксовані чергові спалахи небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС).

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Госпродпотребслужба).

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Згідно з повідомленням, у Луганській області станом на 9 лютого на території Лантративського обходу № 2 (Троїцький район) було виявлено сім туш диких кабанів.

Крім того, наголошується, що в Донецькій області на території мисливського угіддя "Шайтанская лісова дача" (Великоновосілківський район) було виявлено три туші диких кабанів.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Дніпропетровської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини 9 лютого 2018 року було виявлено ДНК вірусу АЧС.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Великоновоселківської і Троїцької районних державних адміністраціях, за рішеннями яких затверджені плани ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

Відзначається, що в осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року в Україні було зареєстровано 18 спалахів АЧС. Всього з 2012 року в Україні було зареєстровано 326 спалахів АЧС, з них - 163 випадки тільки за 2017 рік.

Голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.