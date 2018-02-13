Млинці за рік подорожчали на 27% - експерт

Млинці зросли в ціні за рахунок подорожчання яєць, вершкового масла і молока.

Млинці в Україні стали дорожчими на 27%, або на 5 грн порівняно з минулим роком, ціна 20 млинців у лютому 2018 року становить 24,4 грн.

Про це напередодні Масляної повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«За рік млинці подорожчали на 27%, або на 5 грн., за рахунок подорожчання яєць, вершкового масла і молока. У лютому 2017 року вони нам обходилися в 19,2 грн, а в цьому вже 24,4 грн», - написав він.

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За його словами, для приготування 20 млинців необхідно 250 мл молока, борошна - 250 гр, вершкового масла - 40 гр, яєць - 3шт, цукру - 10 гр, олії соняшникової - 50 мл і солі - 3г.

Дорошенко зазначив, що за рік інгредієнти для приготування млинців у Києві змінилися таким чином: яйця подорожчали на 2 грн - їх вартість зараз 7,6 грн, молоко і вершкове масло - на 1,5 грн - 5,5 грн і 7 грн відповідно, борошно та олія соняшникова - на 10 коп. - 2,4 грн і 1,7 грн відповідно. Цукор подешевшав на 1 коп і його ціна становить 15 коп. Вартість солі не змінилася і становить 1 коп.

Тобто яйця зросли з 5,6 до 7,6 грн, молоко - з 4 до 5,5 грн, вершкове масло - з 5,5 до 7 грн, борошно - з 2,3 до 2,4 грн, соняшникова олія - з 1,6 до 1,7 грн. Сіль як рік тому, так і зараз обходиться в 1 коп. а цукор з 16 коп. знизився до 15 коп.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2018 року пришвидшилася в річному вираженні до 14,1% з 13,7% місяцем раніше.