В Україні скорочується поголів'я великої рогатої худоби та свиней

Поголів'я великої рогатої худоби на 1 лютого скоротилося на 4,5%, свиней - на 8,2%. Поголів'я птиці збільшилося на 2,5% – до 199,9 млн голів.

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 лютого 2018 року становило 3,58 млн голів, що на 4,5% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів становило 2,02 млн голів, що на 3,8% менше, ніж на 1 лютого минулого року.

Крім того, поголів'я свиней на звітну дату скоротилося на 8,2% – до 5,9 млн голів, поголів'я овець та кіз зменшилось на 5% і становило 1,29 млн голів.

Поголів'я птиці збільшилося на 2,5% – до 199,9 млн голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 січня 2017 року становило 3,63 млн голів, що на 1,5% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року. Зокрема, поголів'я корів становило 2,06 млн голів, що на 2,1% менше, ніж на 1 січня минулого року. Поголів'я свиней скоротилося на 8,2% – до 6,12 млн голів, поголів'я овець і кіз – зросло на 1%, до 1,32 млн голів, а поголів'я птиці збільшилося на 1,7% – до 205,1 млн голів.