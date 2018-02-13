На Житомирщині збудували ультрасучасний завод з виробництва сільськогосподарських культур

Площа комплексу становить 7118,1 м².

На Житомирщині біля села Почуйки Попільнянського району збудували ультрасучасний завод з виробництва сільськогосподарських культур.

Про це УНІАН повідомили у Почуйківській сільській раді.

Замовником будівництва виступило місцеве ПСП «Україна». Саме це підприємство і отримало сертифікат готовності на об’єкт.

"Збудовано першу чергу першого пускового комплеку насінневого заводу з виробництва насіння сільськогосподарських культур",- сказано у повідомленні.

Як стало відомо УНІАН з інших поінформованих джерел, площа комплексу становить 7118,1 м², а вартість основних фондів, які прийнято в експлуатацію, 644 мільйонів 347 тисяч гривень.

Завод є найсучаснішим в Україні та устаткований обладнанням визнаного світового лідера — німецької компанії Petkus («Петкус»).

Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року у Почуйках урочисто відкрили першу чергу роботизованої молочної ферми. Проект найбільшого в Україні дистриб’ютора ЗЗР та добрив — компанії «Ерідон» — став однією з найтехнологічніших молочних ферм в Україні.