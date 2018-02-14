В Україні відсутня нормативна база для розвитку спиртової галузі - Лучечко

Галузь може знайти «друге дихання», якщо займеться біопаливом.

В Україні повністю відсутня нормативна база для успішного функціонування і розвитку спиртової галузі. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив в.о. директора ДП «Укрспирт» Юрій Лучечко.

"Перше, на що ми звернули увагу півроку тому, коли взялися до справи - це повна відсутність нормативної бази для успішного функціонування і розвитку галузі. Основною перешкодою є акцизний збір, уніфікований акцизний податок, скасований сьогодні в усьому світі. Потрібна диверсифікація ставок акцизного податку - акциз на спиртовмісні речовини сьогодні слід обнулити, щоб суміжні сектори економіки, які використовують спиртовмісну речовину, мали її за нульовою ставкою акцизу», - сказав Лучечко.

За словами керівника «Укрспирту», сьогодні галузь може отримати «друге дихання», якщо займеться біопаливом. Для цього потрібно створити внутрішній ринок біоетанолу, якого поки що не існує.

«Це те, чого сьогодні в Україні з певних об'єктивних причин немає - через лобістів, які не пропускали відповідні зміни в законодавство. Сьогодні органічне паливо успішно використовується по всьому світу, законодавство деяких країн навіть передбачає для виробників палива обов'язковість добавок біопалива. Це паливо, яке має 100% згоряння, викиди від якого не є шкідливими. Тому обов'язковість добавок є абсолютно виправданою, це дозволить створити ринок і збільшить інвестиційну привабливість нашої компанії. А «Укрспирт» має велику кількість майданчиків, які вимушено простоюють, і в перспективі, якби була нормативна база, це був би сигнал для інвестора приходити і працювати з нашою компанією», - підкреслив Юрій Лучечко.

Зазначимо, що Юрій Лучечко очолив ДП «Укрспирт» півроку тому. За цей час, за його словами, новій команді вдалося затвердити стратегічний план розвитку підприємства, провести внутрішній аудит і сформувати робочі групи для внесення необхідних змін у законодавство. Докладно читайте в інтерв'ю LB.ua.