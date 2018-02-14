Українські аграрії експортували понад 25 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становив 12,6 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - червень 2018) станом на 14 лютого експортували 25,1 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 12,6 млн тонн, ячменю - 3,98 млн тонн, жита - 16,7 тис. тонн, кукурудзи - 8,5 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 287,6 тис. тонн борошна, з яких 286,7 тис. тонн становить пшеничне борошно і 0,9 тис. тонн - інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.