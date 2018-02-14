Україна збільшила імпорт риби: скільки і де купували (інфографіка)

У ТОП-10 імпортованих риб входять оселедець, скумбрія, хек, салака, лосось, кілька, мінтай, мойва, сардини, нототенію.

Обсяги імпорту риби до України в 2017 році зросли на 6,7% порівняно з 2016 роком і становили 320 тис. тонн на загальну суму 500 млн дол., повідомила прес-служба Асоціації «Українських імпортерів риби і морепродуктів» з посиланням на генерального директора Асоціації Дмитра Загуменного.

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У повідомленні наголошується, що в 2017 році лідером споживання традиційно залишався оселедець (60 тис. тонн). Крім оселедця Україна імпортувала такі види риб (ТОП-10) скумбрію (42,7 тис. тонн), хек (40,5 тис. тонн), салаку (33,7 тис. тонн), лосось (25 тис. тонн), кільку (13,6 тис. тонн), мінтай (11 тис. тонн), мойву (10,5 тис. тонн), сардини (9,4 тис. тонн), нототенію (7,25 тис. тонн).



Україна імпортує рибу і морепродукти з 60 країн світу.

Традиційним лідером з експорту риби до України залишається Норвегія. На другому місці - Ісландія, на третьому - США. Далі йдуть Естонія, Латвія, Іспанія, Канада, Великобританія, Китай, В'єтнам і Аргентина.

Згідно з повідомленням, споживання риби та морепродуктів в Україні має яскраво виражений сезонний характер. У літні місяці імпорт і споживання знижуються більш ніж у 2 рази відносно осінньо-зимового періоду.

«Споживання рибної продукції починає зростати приблизно з жовтня, поступово збільшуючись у листопаді та грудні (під Новий рік) до максимальних значень. Потім споживання трохи спадає, але залишається на порівняно високих рівнях по березень включно, після чого починає знижуватися до мінімальних значень в літній період», - зазначив Загуменний.

Відзначається, що ще 20 років тому Україна могла добувати близько 400 тисяч тонн власної риби щороку. Але тепер країна втратила свій потенціал і можливості промислу в морських економічних зонах інших держав.

З 2007 по 2013 рік видобуток риби впав до 220-250 тис. тонн в рік. А в результаті анексії Криму Російською Федерацією в 2014 році, риби в Україні стали виловлювати ще менше – близько 90 тисяч тонн в рік в 2014-2017 роках.

"У той же час слід брати до уваги, що в Україні зберігається проблема браконьєрства, тому частина продукції залишається в тіні, не потрапляючи в офіційну статистику. За різними оцінками, в тіні знаходиться ще 80-120 тисяч тонн, які також можуть потрапляти на ринок. При цьому практично кожен день Держрибагентство звітує про затримання браконьєрів рибної продукції в водоймах України. Таким чином, реальний обсяг української рибної продукції може становити близько 180 тисяч тонн", – зазначив Загуменний.

У повідомленні також зазначається, що на кожного українця припадає близько 14 кг риби на рік. У світі цей показник, за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), становить 20,3 кг в рік. Слід враховувати, що рекомендована ФАО норма споживання риби становить 20 кг на одну людину в рік. При цьому морська риба повинна становити 75% від вказаної норми.

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців 2017 року в Україні видобули 33,6 тис. тоннриби, що на 14,6% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.