СП: акциз на сигарети треба збільшити

У Секретаріаті Президента України вважають, що акциз на сигарети повинен зростати поступово і передбачувано. Про це в коментарі УНІАН заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

«Акциз на тютюнові вироби необхідно підвищувати поступово, щоб виробник міг підготуватися, переорієнтувати виробництво. Не випадково повідомлення про масовий характер контрабанди сигарет в Україну з`явилися саме після останнього підвищення тютюнових акцизів», - вважає Р. ЖУКОВСЬКИЙ.

Разом із тим він відзначає, що в даний час контрабандні сигарети витісняють з ринку сигарети низької цінової категорії. «Таким чином, контрабандну тютюнову продукцію купують саме ті люди, яких ми намагаємося відвадити від куріння підвищенням акцизу, - перш за все, молодь», - пояснює Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2009 р. Президент України наклав вето на законопроект № 4707, який підвищував адвалорну ставку акцизу на сигарети з 20 до 36%, фіксовану - з 60 до 80 грн. за 1000 шт. на сигарети з фільтром. Як заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, "починати підвищення наприкінці року акцизних ставок - необдуманий крок і непідготовлений". О. ШЛАПАК нагадав, що "акцизи на тютюнові вироби в цьому році вже двічі підвищувалися, і це призвело до скорочення виробництва в цій галузі. Отже, чергове підвищення акцизів посилить удар по виробнику і спричинить приплив дешевої контрабандної продукції з сусідніх країн ". Також, на думку представника Секретаріату, запропоновані в законопроекті зміни прямо суперечать Закону України "Про систему оподаткування".

Відповідно до чинного Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби", з 1 січня 2010 р. фіксована частина і мінімальна податкове навантаження акцизного збору на тютюнові вироби будуть проіндексовані на рівень інфляції, тобто на 15% (зростання індексу споживчих цін з червня в 2008 р. по червень у 2009 р.).

Як показала перевірка Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, яка проходила з 23 вересня по 5 листопада 2009 р., за останніх півтора року контрабанда сигарет в Україну з Російської Федерації та Молдови зросла у 20 разів. За цей період частка контрабандної продукції збільшилася з 1% до майже 20%. Як повідомляє Держстандарт, у багатьох випадках торгівля контрабандними сигаретами має організований, часто кримінальний характер. При цьому вміст нікотину, смол, інших шкідливих речовин часто перевищує стандарти, встановлені українським законодавством.

Факт збільшення контрабанди і нелегального виробництва сигарет визнало і Міністерство внутрішніх справ.