Експерт: фінансування АПК може бути збільшене

Проект державного бюджету на 2010 рік, мабуть, переглянуть, і додаткове фінансування АПК збільшиться у зв`язку з майбутніх виборів, проте все одно буде недостатнім.

Такий прогноз міститься у аналітичній записці інвестиційної групи «Сократ», переданій агентству УНІАН.

На думку аналітиків, відсутність підтримки держави продовжить кредитний голод для сільського господарства і наступного року. Проте, вважають вони, великі українські агрохолдинги мають досвід роботи у таких умовах. Аналітики назвали серед таких компаній «Кернел» – великого зернотрейдера і виробника збіжжя і олійних, «Мрію» – компанію із широким спектром виробництва зернових і великим земельним банком, а також «Астарту» – цукрового гравця, який виграє від дефіциту цукру на внутрішньому ринку і пов`язаного з цим підвищення цін.

Як повідомляв УНІАН, Аграрна палата України (АПУ) негативно оцінює проект державного бюджету на 2010 рік по фінансуванні агропромислового комплексу.