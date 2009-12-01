Експерт: фінансування АПК може бути збільшене

06:30, 01 грудня 2009
Агро
0

У зв`язку з виборами

Проект державного бюджету на 2010 рік, мабуть, переглянуть, і додаткове фінансування АПК збільшиться у зв`язку з майбутніх виборів, проте все одно буде недостатнім.

Такий прогноз міститься у аналітичній записці інвестиційної групи «Сократ», переданій агентству УНІАН.

На думку аналітиків, відсутність підтримки держави продовжить кредитний голод для сільського господарства і наступного року. Проте, вважають вони, великі українські агрохолдинги мають досвід роботи у таких умовах. Аналітики назвали серед таких компаній «Кернел» – великого зернотрейдера і виробника збіжжя і олійних, «Мрію» – компанію із широким спектром виробництва зернових і великим земельним банком, а також «Астарту» – цукрового гравця, який виграє від дефіциту цукру на внутрішньому ринку і пов`язаного з цим підвищення цін.

Як повідомляв УНІАН, Аграрна палата України (АПУ) негативно оцінює проект державного бюджету на 2010 рік по фінансуванні агропромислового комплексу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter