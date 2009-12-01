Холдинг «Молочний альянс» пропонує нові види сирів

ЗАТ «Молочний альянс», один з найбільших виробників молочної продукції, розширює виробництво сирів і в жовтні цього року почав виробництво новох сирів під ТМ «Молочний Шлях» - «Моцарелла», «Чеддер» і «Сулугуні». Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, в планах холдингу забезпечити сумарні об`єми виробництва трьох новинок на рівні 80-100 тонн на місяць.

Наголошують, що сир ТМ «Молочний Шлях» виготовляють на одному з 9 виробничих підприємств холдингу - Пирятинському сирзаводі. У компанії додали, що розширення асортименту ТМ «Молочний Шлях» пояснюється недостатністю відповідних пропозицій на ринку.

За розрахунками компанії, виведення нових асортиментних позицій дозволить збільшити загальні продажі сирів ТМ «Молочний Шлях» на 5%.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Молочний альянс» - група компаній, що об`єднує підприємства з виробництва і збуту сирів, лідер сироварної галузі України. До складу холдингу входять 9 виробничих підприємств молочної галузі: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівській, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Яготинський маслозавод, Золотоніський маслоробний комбінат, Варвамаслосирзавод. Також компанія «Еталонмолпродукт» і Торговий Дім «Еталон», які забезпечують продаж продукції підприємств холдингу в Україні і за кордоном. Продукція підприємств холдингу випускається під брендами «Молочний Шлях», «Славія», «Здорово», «Яготинське».