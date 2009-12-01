«Оболонь» розширила лінійку ТМ «ЗІБЕРТ»

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива і безалкогольних напоїв, в листопаді вивела на ринок новий сорт білого нефільтрованого пива - «Зіберт Біле». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що технології «Пивоварні Зіберта» дозволяють уникнути процесу фільтрації, завдяки чому «Зіберт Біле» має насичений смак та зберігає максимальну кількість корисних речовин.

«Зазвичай біле нефільтроване пиво є дорожчим від світлих стандартних сортів, через це не всі охочі мають можливість його регулярно купувати. Тому «Зіберт Біле» - це прекрасна можливість для споживачів стати шанувальником справжнього якісного білого пива, адже його ціна у роздрібі за 0,5 л буде близько 3,50 грн», - говорить начальник відділу маркетингу пива ЗАТ «Оболонь» Олексій БЕЗУГЛИЙ.

Нагадаємо, пиво «Зіберт Біле» варять у місті Фастів на «Пивоварні Зіберта», яка входить до складу корпорації «Оболонь». Пиво ТМ «Zibert» з`явилося на ринку навесні 2009 року. «Зіберт Біле» стало третім видом у лінійці ТМ «Zibert» після «Зіберт Світле» і «Зіберт Баварське». На всіх пляшках нового пива розміщують повідомлення про необхідність відповідального ставлення до пива, а також інформацію про безпечні норми споживання.

Також всі три сорти ТМ «Zibert» в холодний період року будуть доступні шанувальникам пива в новій 1,25 літровій ПЕТ-пляшці за ціною 1 літра.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.