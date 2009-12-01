Україна експортує в 2009-2010 МР 20 млн. т зерна

Міністерство аграрної політики України прогнозує експорт зерна в 2009-2010 маркетинговому році (липень-червень) в обсягу 20 млн. тонн.

Такі обсяги передбачено в прогнозному балансі попиту і пропозиції зерна на 2009-2010 маркетинговий рік.

Згідно з балансом, пропозиція зерна в Україні в 2009/10 МР становитиме 53,8 млн. тонн, при цьому внутрішнє виробництво прогнозується на рівні 46,2 млн. тонн, а загальна потреба внутрішнього ринку оцінюється в 47,3 млн. тонн. Із них на харчові потреби – 6,8 млн. тонн, на насіння – 3,1 млн. тонн, на корм худобі – 15 млн. тонн, на нехарчову переробку – 2 млн. тонн і на експорт – 2 млн. тонн.

При цьому на кінець 2009-2010 МР очікуються залишки в обсягу 6,5 млн. тонн.