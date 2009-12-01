В Україні ціни на молоко в грудні можуть зрости на 15-20%

До кінця поточного року зростання цін на молоко в Україні становитиме 15-20%.

Про це повідомляють експерти ДП «Держзовнішінформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №44.

Наголошується, що зниження поголів`я корів, скорочення обсягів виробництва молока й дефіцит якісної сировини є основними причинами збільшення закупівельних цін. Як наслідок – зростання собівартості готової продукції.

«Кінцеві споживачі таке підвищення відчують вже найближчими місяцями», – наголошується в повідомленні.

За даними Державного комітету статистики України, виробництво молока в країні з кожним роком знижується приблизно на 1 тис. тонн. При цьому за десять місяців поточного року скорочення виробництва молока порівняно з аналогічним періодом 2008 року зафіксовано в 18 регіонах України. Найзначніше скорочення обсягів виробництва молока відзначено в Київській області – на 7%, у Дніпропетровській та Львівській областях – на 6% і в Чернівецькій області – на 5%.