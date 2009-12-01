Україна на 30 листопада зібрала майже 100% прогнозованих зернових

Україна, станом на 30 листопада ц.р., зібрала 47,8 млн. тонн зернових з площі 15,3 млн. га (99% від прогнозу). Такі оперативні дані УНІАН надали в Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляється, що на 30 листопада пшениця зібрана з площі 6,7 млн. га, намолочено 21,7 млн. тонн зерна, середня врожайність – 32 ц/га. Жито зібране з площі 462 тис. га, намолочено 1 млн. тонн зерна, середня врожайність – 21,7 ц/га. Ячмінь зібрано з 5 млн. га, зібрано 12,7 млн. тонн, середня врожайність – 25,3 ц/га.

Крім того, ріпак зібрано з площі 1 млн. тонн, намолочено 1,8 млн. тонн, середня врожайність – 18,4 ц/га.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України підвищило прогноз урожаю зерна в поточному році до 48 млн. тонн.