Кабмін встановив мінімальні ціни на продукцію тваринництва

Кабінет міністрів України своєю ухвалою від 4 листопада 2009 р. №1248 встановив на 2010 р. мінімально допустимі ціни на продукцію тваринництва, зокрема на молоко, велику рогату худобу, свиней і вовну, повідомляє АПК-Информ.

Так, мінімальні ціни на молоко екстра і вищого гатунку на 2010 р. Становлять 2,6 тис. грн/т, 1 гатунку – 2,5 тис. грн/т, 2 гатунку – 2,12 тис. грн/т.

Мінімальна ціна великої рогатої худоби встановлена у розмірі 13,35 тис. грн/т, свиней – 12,3 тис. грн/т, вовни – 21 тис. грн/т.

Всі встановлені ціни не враховують ПДВ.