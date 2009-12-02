Казахстан планує розширювати географію експорту зерна

Казахстан розглядає можливість покупки одного з чорноморських портів з метою розширення географії експорту казахстанського зерна. Про це на засіданні уряду РК 1 грудня повідомив міністр сільського господарства Казахстану Акилбек Курішбаєв, повідомляє АПК-Информ.

На його думку, покупка морського порту і структури в порту дасть змогу казахстанському зерну вийти через Чорне море на ринки інших країн.

Нагадаємо, що експортний потенціал Казахстану в 2009/10 МР оцінюється в 10 млн. тонн зерна, а через порти Чорного і Балтійського морів планується експортувати близько 2 млн. тонн зерна.